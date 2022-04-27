63-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

63-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро у критичних ситуаціях підказують, що робити далі.

Карти Таро не пророкують майбутнє. Вони лише показують ймовірне майбутнє. Адже майбутнє залежить тільки від наших власних дій та вчинків.

Що ж на нас усіх чекає 27 квітня 2022 року, у 63-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо три карти Таро, які належать до так званих молодших арканів Таро, які символізують побутові нюанси.

Перша карта - це "Трійка мечів", яка належить до масті мечів і пов'язана зі стихією повітря. Масть мечів уособлює біль, інтелект, мислиннєві функції та випробування.

Ця карта розповідає про душевну рану, розчарування та відмови. Для того, щоб далі рухатися у перипетіях, потрібно зрозуміти суть проблеми. Проте для цього необхідна велика самоусвідомленість. Також вам допоможуть логіка та раціональне мислення. Зараз вам знадобиться тріумф логіки над емоціями. У деяких пар відбудеться розрив стосунків. Можливе, й відчуття внутрішнього болю, коли ви зрозумієте істину. А комусь доведеться усвідомити правду.

Не дозволяйте, щоб друга половинка ставилася до вас погано і самі не обманюйте близьких людей. Пам'ятайте про те, що будь-які знання приносять скорботу.

Працюйте над почуттями ревнощів. Не дайте їм заполонити вас.

ТСН.ua

Наступна карта у розкладі - це "Вісімка кубків". Вона належить до масті кубків та пов'язана зі стихією води. Кубків пов'язані з емоціями та почуттями.

Саме це карта Таро розповідає про зміну напрямку руху, відмову від чогось та прорив. Можливо, що у вашій ситуації з'являться нові обставини. А вам доведеться звикати до нового образу життя. Тому не варто ухилятися від проблем чи втікати від минулого. Але для кращого розвитку карти рекомендують вам здійснити подорож всередину себе та спробувати знайти духовні істини.

Запасіть розумінням того, що настав час розпочати нову справу. Тому варто прагнути до кращого.

Також ця карта вказує на певний перехідний період. У цей час ймовірно вам доведеться все кинути та почати рухатися у новому напрямку або змінити свої життєві пріоритети.

Остерігайтеся порушення життєвого балансу. Відновлюйте свою властивість долати перешкоди. пам'ятайте про те, що все тече та все змінюється.

Завершує наш розклад карта під назвою "Десятка жезлів". Вона належить до стихії жезлів і пов'язана з швидким розвитком та рухом вперед.

Ця карта Таро свідчить про готовність, захист, силу та усвідомлення. Вона повідомляє про ваше відчуття беззахисності, побудови "стін про всяк випадок", нагадування про минулі невдачі. Водночас вона говорить про розвиток сили, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, наполегливість та підозрілість до чужих дій.

"Дев'ятка жезлів" повідомляє і про те, який би період не підходив у вашому житті до завершення, ви готові рухатися далі. Навчіться бачити свої сильні та слабкі сторони, визнавати свої недоліки та розуміти свій потенціал, чутливо реагувати на поточні події та долати всі труднощі.

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