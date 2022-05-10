76-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають дізнатися точку зору всесвіту на вашу ситуацію.

Карти Таро з’явилися наприкінці Середньовіччя і на початку епохи Відродження, проте лише 1910 року з’явилися колода, яка зберігає пальму першості й до нашого часу — це колода Райдера-Вейта. Саме на її основі більшість художників малюють свої колоди та вкладають у них езотеричний зміст. Карти Таро дають можливість спрогнозувати майбутнє, проте не є істиною в останній інстанції.

Що ж на нас усіх чекає 10 травня 2022 року, у 76-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "П’ятірка жезлів". Вона говорить про зміни і зайву метушню. Вас очікує суворий іспит на міцність, проте ви не можете його уникнути. Покажіть, на що ви здатні, зробіть все, що у ваших силах. Сприймайте нинішню кризу як можливість для росту, зрілості і демонстрації того, на що ви здатні. Проявіть себе, наберіться сміливості, поміряйтеся силами з обставинами.

Саме ця карта Таро нагадує й про нестабільність періоду, втрату твердого ґрунту і соціальних гарантів. Попри все фінанси самі собою не з’являться. Йдеться про битву за фінансову вигоду, битву за багатство. Той, хто шукає, завжди знайде шлях до фінансового успіху.

Продовжує розклад карта Таро під назвою "Четвірка кубків". Ця карта говорить про смуток та прикрості, які ви зараз переживаєте. Проте, нічого хорошого не вийде, якщо ви будете протягом цього тижня насичувати свій сум, злість, навіть, якщо для таких почуттів у вас є підґрунтя. Краще широко відкрийте очі, щоб знайти вихід з ситуації, яка робить вам боляче. Не дайте їй поглинути вас повністю.

Не думайте, що зараз у цілому світі страждаєте тільки ви та вас ніхто не любить. Така апатія до життя лишень емоційна криза, тому потрібно докласти трішки зусиль, щоб все налагодити. Проте ніхто не зробить це за вас.

Не застрягайте на своєму поганому настрої. Краще спробуйте скористатися тим шансом, який дарує вам доля. Прийшов час зцілити ваш біль. Тому потрібно зробити щось, щоб звільнитися від важкості та поганого настрою, який вас переслідує. Озирніться, можливо відповідь на ваші запитання дуже близько. Якщо ви дуже горді і не хочете показувати, що вам важко, то слід передумати та протягнути руку для допомоги.

Помізкуйте сьогодні про те, чому ви опираєтеся, чому ви злитесь і не звертаєте увагу на ті шанси, які дарує вам життя. Відкрийтеся усьому хорошому, що дарує вам життя.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Помірність". Пам’ятаємо, що карти Таро з’явилися в епоху Середньовіччя та Відродження, тому на них значний вплив мали й християнські цінності. Приміром, помірність належить до важливих християнських чеснот.

Ця карта у кризу говорить про те, що варто розслабитися, наприклад, вдатися до медитації. Вам потрібно знайти точку рівноваги всередині себе, щоб рухатися далі. Лише після того, як ви заспокоїтесь, зможете розв'язувати ваші проблеми спокійно і впевнено.

Помізкуйте про те, що змушує вас нервуватися, втрачати міру, позбуватися внутрішнього спокою. Щоб рухатися далі та здобувати нові вершини, слід гармонізувати свій побут. Здобувши гармонію, зможете далі працювати.

Зараз потрібно знайти оту золоту середину, оспівану митцями, щоб знати баланс між стосунками та роботою, щоб легко йти вперед. Зробіть протягом прийдешнього дня щось, щоб покращити свої внутрішні відчуття, аби отримати відчуття душевної та фізичної чистоти та гармонії з собою. Помізкуйте про те, що щодня ми упорядковуємо наше тіло, зачіски тощо, чому ми ж не гармонізуємо душу, щоб нормально працювати.

Якщо ви перестанете потурати своїм забаганкам у ці складні часи, то зможе досягнути фізичної, емоційної та духовної рівноваги. Якщо ви зараз хочете ухвалити якесь рішення, то доведеться прийняти точку зору іншої людини.

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