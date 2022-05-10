Астрологічний прогноз на 10 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такы характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні всі сили – а їх буде багато – зірки рекомендують спрямувати на творення, оскільки руйнації не вітаються, тож рано чи пізно людина, дії якої мають негативний підтекст, отримає покарання у вигляді бумеранга. Розпочаті сьогодні справи необхідно довести до кінця: якщо існуватимуть хоч якісь сумніви в цьому, краще їх не починати. Протипоказаний сидячий, малорухливий спосіб життя, оскільки він суперечить загальному настрою місячної доби.

Символи дня: вогняний меч, корона.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: день є максимально сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: сердолік, опал, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: великою є ймовірність як загострення хронічних захворювань, так і поява нових – як у першому, так і у другому випадку без допомоги лікаря не обійтися.

Сни дня: сни нинішньої ночі – підказка підсвідомості щодо того, чи правильним шляхом йде в житті людина, чи їй треба щось у цьому сенсі підкорегувати.

Афоризм дня: "Чесність, порядність – це вже половина щастя" (Еміль Золя).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Магія та містика дня: можна проводити підготовку до магічних обрядів, але здійснювати їх сьогодні не варто – поки ще зарано.

Табу дня: не варто використовувати гострі та різальні предмети – не лише ножі й ножиці, а і в'язальні спиці.

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