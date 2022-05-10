Астрологический прогноз на 10 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: сегодня все силы – а их будет много – звезды рекомендуют направить на созидание, поскольку разрушения не приветствуются, поэтому рано или поздно человек, действия которого имеют негативный подтекст, получит наказание в виде бумеранга. Начатые сегодня дела необходимо довести до конца: если будут существовать хоть какие-то сомнения в этом, лучше их не начинать. Противопоказан сидячий, малоподвижный образ жизни, поскольку он противоречит общему настрою лунных суток.

Символ дня: огненный меч, корона.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день максимально благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: сердолик, опал, селенит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: велика вероятность как обострения хронических заболеваний, так и появление новых – как в первом, так и во втором случае без помощи врача не обойтись.

Сны дня: сны нынешней ночи – подсказка подсознания относительно того, по правильному пути идет в жизни человек или ему надо что-то в этом смысле подкорректировать.

Афоризм дня: "Честность, порядочность – это уже половина счастья" (Эмиль Золя).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, но осуществлять их сегодня не стоит – пока еще рано.

Табу дня: не стоит использовать колющие и режущие предметы – не только ножи и ножницы, но и вязальные спицы.

Читайте также: