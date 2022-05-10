76-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают узнать точку зрения вселенной по вашей ситуации.

Карты Таро появились в конце Средневековья и в начале эпохи Возрождения, однако только в 1910 году появились колода, сохраняющее пальму первенства и до настоящего времени — это колода Райдера-Вейта. Именно на ее основе большинство художников рисуют свои колоды и вкладывают в них эзотерическое содержание. Карты Таро позволяют спрогнозировать будущее, однако не является истиной в последней инстанции.

Что же нас всех ждет 10 мая 2022, в 76-й день войны.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Пятерка жезлов". Она говорит об изменениях и излишней суматохе. Вас ожидает строгий экзамен на прочность, однако вы не можете его избежать. Покажите, на что вы способны, сделайте все, что в ваших силах. Воспринимайте нынешний кризис как возможность для роста, зрелости и демонстрации того, на что вы способны. Проявите себя, наберитесь смелости, померяйтесь силами по обстоятельствам.

Именно эта карта Таро напоминает и о нестабильности периода, потере твердой почвы и социальных гарантах. Несмотря на все, финансы сами собой не появятся. Речь идет о битве за финансовую выгоду, битве за богатство. Ищущий всегда найдет путь к финансовому успеху.

Продолжает расклад карта Таро под названием "Четверка кубков". Эта карта говорит о печали и огорчениях, которые вы сейчас переживаете. Однако, ничего хорошего не получится, если вы будете в течение этой недели насыщать свою грусть, злобу, даже если для таких чувств у вас есть основа. Лучше широко открыть глаза, чтобы найти выход из ситуации, которая делает вам больно. Не дайте ему поглотить вас полностью.

Не думайте, что сейчас во всем мире страдаете только вы и вас никто не любит. Такая апатия к жизни только эмоциональный кризис, поэтому нужно приложить немного усилий, чтобы все наладить. Однако никто не сделает этого за вас.

Не концентрируйтесь на своем плохом настроении. Лучше попытайтесь воспользоваться тем шансом, который дарит вам судьба. Пришло время исцелить вашу боль. Поэтому нужно сделать что-то, чтобы освободиться от преследующего вас тяжести и плохого настроения. Осмотритесь, возможно ответ на ваши вопросы очень близко. Если вы очень горды и не хотите показывать, что вам тяжело, следует передумать и протянуть руку для помощи.

Подумайте сегодня о том, почему вы противитесь, почему вы злитесь и не обращаете внимание на те шансы, которые дарит вам жизнь. Откройтесь всему хорошему, дарующему вам жизнь.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Умеренность". Помним, что карты Таро появились в эпоху Средневековья и Возрождения, поэтому на них оказали большое влияние и христианские ценности. К примеру, воздержание относится к важным христианским добродетелям.

Эта карта в кризис говорит о том, что стоит расслабиться, к примеру, прибегнуть к медитации. Вам нужно найти точку равновесия внутри себя, чтобы двигаться дальше. Лишь после того как вы успокоитесь, сможете решать ваши проблемы спокойно и уверенно.

Подумайте о том, что заставляет вас нервничать, терять меру, избавляться от внутреннего покоя. Чтобы двигаться дальше и обретать новые вершины, следует гармонизировать свой быт. Получив гармонию, сможете дальше работать.

Сейчас нужно найти ту золотую середину, воспетую художниками, чтобы знать баланс между отношениями и работой, чтобы легко идти вперед. Сделайте в предстоящий день что-нибудь, чтобы улучшить свои внутренние ощущения, чтобы получить ощущение душевной и физической чистоты и гармонии с собой. Подумайте о том, что каждый день мы упорядочиваем наше тело, прически и тому подобное, почему мы не гармонизируем душу, чтобы нормально работать.

Если вы перестанете потакать своим прихотям в эти сложные времена, то сможете достичь физического, эмоционального и духовного равновесия. Если вы сейчас хотите принять какое-либо решение, то придется принять точку зрения другого человека.

Читайте также:

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева