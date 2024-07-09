"Смерть": значення карти Таро

Ця карта також може відображати періоди криз, які насправді є каталізаторами для змін і розвитку.

Карта "Смерть" є однією з найбільш знакових карт старших арканів у колоді Таро.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Смерть": історія

Вона займає тринадцяте місце і символізує трансформацію, кінець одного етапу та початок нового. Перші зображення цієї карти з'явилися в італійських колодах XV століття, де смерть часто зображалася як скелет з косою. Вона завжди мала символічне значення, представляючи не фізичну смерть, а зміни та оновлення.

Карта Таро "Смерть": символізм зображення

На карті "Смерть" зазвичай зображений скелет, часто в чорному обладунку, що їде на білому коні або стоїть з косою в руках. Фон часто включає зображення заходу або світанку, що символізує кінець і новий початок. У деяких версіях карти можна побачити короля або інші фігури, що лежать біля ніг смерті, підкреслюючи невідворотність змін для всіх людей, незалежно від їхнього статусу.

Карта Таро "Смерть": пряме значення

Трансформація : глибокі зміни, які ведуть до нового етапу життя.

: глибокі зміни, які ведуть до нового етапу життя. Кінець : завершення якогось періоду або ситуації.

: завершення якогось періоду або ситуації. Оновлення : звільнення від старого для створення місця новому.

: звільнення від старого для створення місця новому. Розвиток: прогрес через зміну і перетворення.

Карта Таро "Смерть": перевернуте значення

Опір змінам : небажання приймати необхідні зміни.

: небажання приймати необхідні зміни. Застій : відсутність розвитку або прогресу.

: відсутність розвитку або прогресу. Небезпека : ризик затримок або невдач через страх перед змінами.

: ризик затримок або невдач через страх перед змінами. Незавершеність: процеси, які затримуються або не завершуються.

Карта Таро "Смерть": кабала

В системі кабали карта "Смерть" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "נ" (Нун). Нун символізує рибу і життєву силу, що пливе у водах змін і трансформацій.

На Древі Життя карта "Смерть" пов'язана зі шляхом, що з'єднує сефіри Тіф'ерет (Краса) і Нецах (Вічність). Цей шлях символізує процес змін і перетворень, необхідний для духовного розвитку та зростання.

Карта Таро "Смерть": астрологія

В астрології карта "Смерть" асоціюється зі знаком зодіаку Скорпіон. Скорпіон символізує трансформацію, глибокі емоції і відродження. Планета, пов'язана з цією картою, - Плутон, яка символізує зміни, регенерацію і глибокі психологічні процеси.

Карта Таро "Смерть": езотерика

В езотериці "Смерть" символізує неминучість змін і перетворень, необхідність відпустити старе, щоб створити місце для нового. Це карта, яка закликає до прийняття змін і трансформацій, навіть якщо вони здаються страшними або небажаними. "Смерть" також вказує на процес духовного відродження і оновлення через кінець одного етапу і початок нового.

Карта "Смерть" є потужним символом трансформації, змін і оновлення. Вона нагадує про важливість прийняття змін і звільнення від старих обмежень для досягнення справжнього прогресу і розвитку.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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