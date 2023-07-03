Супермісяць 3 липня 2023 року: три потужні ритуали

Супермісяць сходить на Землею кілька разів на рік.

Ось три можливі езотеричні ритуали, які ви можете використати під час супермісяця 3 липня 2023 року:

Ритуал зарядження кристалами:

Виберіть кілька своїх улюблених кристалів, які вам особливо подобаються або які вам потрібні для конкретних намірів.

Під час супермісяця покладіть свої кристали на вікно або на землю, де вони можуть бути під впливом місячного світла.

Замкніть очі і візьміть кілька глибоких вдихів. Візуалізуйте, як супермісяць надає вашим кристалам потужну та чисту енергію.

Скажіть або поміркуйте про свої наміри, про що ви хочете зарядити свої кристали. Наприклад, можна сказати: "Ці кристали насититися енергією супермісяця, щоб підсилити мою інтуїцію та привернути гармонію у моє життя".

Залиште кристали надворі під протязі ночі, щоб вони могли насититися енергією супермісяця. Вранці зберіть їх і дякуйте місяцю за його підтримку.

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Ритуал медитації та інтенцій:

Знайдіть спокійне місце, де ви можете сидіти або лежати зручно.

Зачиніть очі і зосередьтеся на своєму диханні. Почніть повільно дихати і заспокойте свій розум.

Візуалізуйте яскравий образ супермісяця над собою. Уявіть, як його енергія спадає на вас, освітлюючи вас і наповнюючи вас силою і покоєм.

Поставте собі намір на цей період супермісяця. Це може бути будь-який намір, який ви бажаєте здійснити або змінити у своєму житті.

Сконцентруйтеся на цьому намірі та відчуйте, як він стає реальністю. Відкрийте своє серце та дякуйте за підтримку супермісяця у досягненні ваших цілей.

Залиште себе в стані медитації, насолоджуйтесь місячною енергією і відчуйте спокій та гармонію.

Ритуал очищення та відпускання:

Вийдіть на прогулянку під час супермісяця або знайдіть тихе місце на природі.

Зупиніться і зосередьтеся на супермісяці. Подивіться на нього і відчуйте його присутність.

Візуалізуйте, як місячне світло проникає крізь вас і проходить через всі ваші енергетичні центри, очищаючи вас від негативних енергій і старих патернів.

Замисліться про те, що ви більше не потребуєте в своєму житті. Це можуть бути старі переживання, розчарування, погані звички або негативні зв'язки. Дозвольте супермісяцю допомогти вам відпустити ці речі.

Виразіть свою вдячність супермісяцю за його підтримку у ваших зусиллях очищення та відпускання.

Дякуйте за цей час на природі і за можливість позбутися негативного та зробити місце для нового.

Варто пам'ятати, що ці ритуали є лише пропозиціями, і ви можете адаптувати їх до своїх власних потреб та вірувань. Головне - вірте у свою силу і відкрийтеся для енергії супермісяця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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