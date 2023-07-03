Суперлуние 3 июля 2023: три мощных ритуалов

Суперлуние сходит над Землей несколько раз в год.
Вот три возможных эзотерических ритуала, которые вы можете использовать во время суперлуния 3 июля 2023 года:
- Ритуал зарядки кристаллами:
- Выберите несколько любимых кристаллов, которые вам особенно нравятся или которые вам нужны для конкретных намерений.
- Во время суперлуния положите свои кристаллы на окно или землю, где они могут быть под влиянием лунного света.
- Закройте глаза и возьмите несколько глубоких вдохов. Визуализируйте, как суперлуние придает вашим кристаллам мощную и чистую энергию.
- Скажите или поразмышляйте о своих намерениях, о чем вы хотите зарядить свои кристаллы. Например, можно сказать: "Эти кристаллы насытятся энергией суперлуния, чтобы усилить мою интуицию и привлечь гармонию в мою жизнь".
- Оставьте кристаллы на улице в течение ночи, чтобы они могли насытиться энергией суперлуния. Утром соберите их и благодарите Луну за ее поддержку.
- Ритуал медитации и интенций:
- Найдите спокойное место, где вы можете сидеть или лежать удобно.
- Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Начните медленно дышать и успокойте свой разум.
- Визуализируйте яркий образ суперлуны над собой. Представьте, как его энергия приходит на вас, освещая вас и наполняя вас силой и покоем.
- Задайте себе намерение на этот период суперлуния. Это может быть любое намерение, которое вы хотите осуществить или изменить в своей жизни.
- Сосредоточьтесь на этом намерении и почувствуйте, как он становится реальностью. Откройте свое сердце и благодарите за поддержку суперлуну в достижении ваших целей.
- Оставьте себя в состоянии медитации, наслаждайтесь лунной энергией и ощутите покой и гармонию.
- Ритуал очищения и отпускания:
- Выйдите на прогулку во время суперлуния или найдите тихое место на природе.
- Остановитесь и сосредоточьтесь на суперлуниии. Посмотрите на нее и почувствуйте его присутствие.
- Визуализируйте, как лунный свет проникает сквозь вас и проходит через все ваши энергетические центры, очищая вас от отрицательных энергий и старых паттернов.
- Задумайтесь о том, что вы больше не нуждаетесь в своей жизни. Это могут быть старые переживания, разочарования, плохие привычки или отрицательные связи. Позвольте суперлунию помочь вам отпустить эти вещи.
- Выразите свою благодарность суперлунию за его поддержку в ваших усилиях очистки и отпуска.
- Спасибо за это время на природе и за возможность избавиться от негативного и сделать место для нового.
Следует помнить, что эти ритуалы являются лишь предложениями, и вы можете адаптировать их к своим потребностям и верованиям. Главное – верьте в свою силу и откройтесь для энергии суперлуния.
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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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