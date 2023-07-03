Суперлуние 3 июля 2023: три мощных ритуалов

Суперлуние сходит над Землей несколько раз в год.

Вот три возможных эзотерических ритуала, которые вы можете использовать во время суперлуния 3 июля 2023 года:

Ритуал зарядки кристаллами:

Выберите несколько любимых кристаллов, которые вам особенно нравятся или которые вам нужны для конкретных намерений.

Во время суперлуния положите свои кристаллы на окно или землю, где они могут быть под влиянием лунного света.

Закройте глаза и возьмите несколько глубоких вдохов. Визуализируйте, как суперлуние придает вашим кристаллам мощную и чистую энергию.

Скажите или поразмышляйте о своих намерениях, о чем вы хотите зарядить свои кристаллы. Например, можно сказать: "Эти кристаллы насытятся энергией суперлуния, чтобы усилить мою интуицию и привлечь гармонию в мою жизнь".

Оставьте кристаллы на улице в течение ночи, чтобы они могли насытиться энергией суперлуния. Утром соберите их и благодарите Луну за ее поддержку.

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Ритуал медитации и интенций:

Найдите спокойное место, где вы можете сидеть или лежать удобно.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Начните медленно дышать и успокойте свой разум.

Визуализируйте яркий образ суперлуны над собой. Представьте, как его энергия приходит на вас, освещая вас и наполняя вас силой и покоем.

Задайте себе намерение на этот период суперлуния. Это может быть любое намерение, которое вы хотите осуществить или изменить в своей жизни.

Сосредоточьтесь на этом намерении и почувствуйте, как он становится реальностью. Откройте свое сердце и благодарите за поддержку суперлуну в достижении ваших целей.

Оставьте себя в состоянии медитации, наслаждайтесь лунной энергией и ощутите покой и гармонию.

Ритуал очищения и отпускания:

Выйдите на прогулку во время суперлуния или найдите тихое место на природе.

Остановитесь и сосредоточьтесь на суперлуниии. Посмотрите на нее и почувствуйте его присутствие.

Визуализируйте, как лунный свет проникает сквозь вас и проходит через все ваши энергетические центры, очищая вас от отрицательных энергий и старых паттернов.

Задумайтесь о том, что вы больше не нуждаетесь в своей жизни. Это могут быть старые переживания, разочарования, плохие привычки или отрицательные связи. Позвольте суперлунию помочь вам отпустить эти вещи.

Выразите свою благодарность суперлунию за его поддержку в ваших усилиях очистки и отпуска.

Спасибо за это время на природе и за возможность избавиться от негативного и сделать место для нового.

Следует помнить, что эти ритуалы являются лишь предложениями, и вы можете адаптировать их к своим потребностям и верованиям. Главное – верьте в свою силу и откройтесь для энергии суперлуния.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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