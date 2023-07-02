3 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

3 июля в православном календаре день памяти епископа Методия Патарского. Методий Олимпийский, также известный как Методий Ликийский, был выдающимся древнегреческим философом и математиком. Он родился примерно в 206 году в городе Ликия, находившемся на территории современной Турции.

Методий прославился своими вкладами в разные области науки, в частности философии, математики и астрономии. Он был признан одним из ведущих представителей перипатетической школы, которая была основана Аристотелем. Эта школа сосредотачивалась на исследовании различных аспектов философии, науки и морали.

Сведений о жизни Методия сохранилось очень мало. Известно, что он занимал кафедру в Патаре. Другие исследователи утверждают, что он был епископом в Филиппе (Фракия). Он был схвачен язычниками и убит воскресением головы.

Приметы 3 июля

Народные приметы 3 июля / Фото: Pexels

Дождь — погода будет ненастной еще долгое время.

Лебеди кричат вечером к дождю.

Укрываются муравьи до сильного ветра.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что в этот день лучше не выносить сор из избы, в противном случае могут появиться проблемы с финансами. Остатки пищи не выбрасывайте, а отдайте нищим или животным. Сплетничать и ссориться в этот день запрещено.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки обычно выходили охотиться за перепелами. Верили, если удастся подстрелить хотя бы одну птичку, тогда весь год будешь жить в изобилии. 3 июля можно загадывать желание, тогда оно обязательно сбудется.

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