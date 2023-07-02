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3 липня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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3 липня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 3 липня / Фото: Pexels

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 липня, в православному календарі день пам’яті єпископа Методія Патарського. Методій Олімпійський, також відомий як Методій Лікійський, був видатним давньогрецьким філософом і математиком. Він народився приблизно біля 206 року у місті Лікія, що знаходилося на території сучасної Туреччини.

Методій прославився своїми внесками в різні галузі науки, зокрема філософії, математики і астрономії. Він був визнаний як один з провідних представників періпатетичної школи, яка була заснована Аристотелем. Ця школа зосереджувалася на дослідженні різних аспектів філософії, науки і моралі.

Відомостей про життя Методія збереглося дуже мало. Відомо, що він займав кафедру в місті Патара. Інші дослідники стверджують, що він був єпископом у місті Філіппа (Фракія). Він був схоплений язичниками і вбитий усікновенням голови.

Прикмети 3 липня

Народні прикмети 3 липня / © Pexels
Народні прикмети 3 липня / Фото: Pexels
  • Дощить — погода буде непогожою ще довгий час.
  • Лебеді кричать ввечері до дощу.
  • Ховаються мурахи до сильного вітру.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що цього дня краще не виносити сміття з хати, інакше можуть з'явитися проблеми з фінансами. Залишки їжі не викидайте, а віддайте жебракам чи тваринам. Пліткувати і сваритися цього дня заборонено.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки зазвичай виходили полювати на перепілок. Вірили, якщо вдасться підстрелити хоча б одну пташку, тоді весь рік будеш жити в достатку. 3 липня можна загадувати бажання, тоді воно обов'язково збудеться.

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Дата публікації
Перегляди
615
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