Таропрогноз на 2025 рік для Левів: що нам карти віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі, і використовується в наші дні, переважно, для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння, а також можуть бути просто набором графічних образів (або навіть словесних описів образів), коли вони використовуються як символи.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 року "Зірка"

Прийдешні сім днів у сфері кохання та любові чудово описує карта Таро під назвою "Зірка". Ця карта один з представників так званих старших арканів, тобто карт, які вказують на важливі події у житті. "Зірка" говорить про те, що незабаром ваше серце почне битися частіше від кохання та любові.

Перед вами велике майбутнє, яке сповнене чималих любовних пригод, тільки варто ще трішки почекати, щоб відчути щастя та повноту життя. У цей нелегкий період слід довіритися власним почуттям та відчуттям, адже попереду лежить дорога, яка має привести вас до нового і теплого майбутнього. Помізкуйте над тим, які проблеми, а, можливо, і токсичні стосунки слід залишити позаду, щоб з легкістю рухатися далі.

Вірте в себе, вірте в те, що ви народилися під щасливою зорею і саме вона покаже вам шлях далі. Подумайте зараз про те, які нові горизонти ви можете відкрити у нинішніх стосунках, якщо їх "почистити" від ментального "пилу" та застарілих проблем. Пам’ятайте, що ідеальних стосунків не досягнути ніколи, але на них можна орієнтуватися.

Також "Зірка" розповідає і про те, що нині ви можете сподіватися на краще. Якщо ви будете довіряти собі, то зможете відкриті та нові грані у стосунках. Також потрібно відновити спокій в душі та гармонію, щоб рухатися вперед.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Паж жезлів"

Ця карта розповідає новий погляд на речі, ентузіазм та шанс. Вона свідчить про бажання йти у новому напрямку, радісно сприймати нові пропозиції, творчий ентузіазм, чесність у справах, перевірку власних сил.

Ця карта підказує, що слід розпочати власну справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами та отримати натхнення від можливих перспектив. Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. Додайте більше оптимізму та пристрасті. Відкрийте себе цим почуттям, отримайте задоволення від життя і чим більше впевненості та натхнення ви вкладете у свою справу, тим більшого успіху доб'єтеся. Слід першим простягнути руку і проявити волю, щоб досягнути бажаного.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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