Таропрогноз на 2025 рік для Раків: що нам карти віщують

Карти Таро, усупереч поширеній думці, не пророкують майбутнє. Вони лише показують ймовірне майбутнє. Адже воно залежить тільки від наших власних дій та вчинків.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 року "Шістка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, розповідає про ностальгію, грайливість та певну інфантильність. Ця карта радить для поступу у стосунках прийняти свою внутрішню дитину, позитивно ставитися до життя, трішки замислюватися про минуле, адже у ньому криються підказки до нашого майбутнього.

Нагадайте собі й партнеру ті сентиментальні моменти, які бували у вас раніше. Примиріться з тим, що вам не подобається у стосунках, адже людей змінювати дуже важко, а про особливості слід було домовлятися "на березі".

Знайдіть в собі трішки юнацького запалу, беріть відповідальність за свій вибір, позитивно ставтеся до інших людей та впустіть у своє життя любов.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Шістка жезлів"

Зараз ви перебуваєте в епіцентрі бурі, але карта "Шістка жезлів" говорить про те, що через випробування ви досягнете кращого результату і тихого місця. Зараз прийшов час, щоб поглянути на своє життя і роботу неначе збоку, адже ця карта говорить про зміни.

Проте, якщо ви будете думати про нездійсненні речі, то вас очікують апатія, розчарованість та застій у житті. Тому саме зараз, у час викликів, настав момент, щоб позбутися від страхів минулого і зробити прорив уперед.

Тому потрібно зробити щось вагоме і реальне, щоб "випливти з неспокійних вод" і взяти курс на майбутнє. Для кращого розв’язання ситуації слід бути готовими до діалогу на роботі та обмінюватися ідеями.

Спробуйте якийсь новий досвід, а не чекайте на березі річки, що вся вода з річки життя кудись зникне. Не соромтесь приймати допомогу оточення. Чим довше ви будете вагатися на певний крок, тим менше шансів на успіх у вас залишається. Довіряйте собі і ви прорветесь до нових берегів.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про притлумлення почуттів та емоцій. Вона розповідає про те, що ви не бажаєте дивитися правді у вічі, говорите одне, а робите інше, заперечуєте свої почуття, ігноруєте правду, а ще вас гризуть сумніви. Зараз потрібно зробити вибір, але ви не бажаєте його робити.

Зараз ви намагаєтеся відгородитися не лише від себе, але від ще когось. Тому потрібно навчитися бути відкритими, ризикованими і не боятися правди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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