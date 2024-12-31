Таропрогноз на 2025 год для Раков: что нам карты предвещают

Карты Таро, вопреки распространенному мнению, не предсказывают будущее. Они только показывают вероятное будущее. Ведь она зависит только от наших собственных действий и поступков.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2025 года "Шестерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о ностальгии, игривости и определенной инфантильности. Эта карта советует для продвижения в отношениях принять своего внутреннего ребенка, положительно относиться к жизни, немного задумываться о прошлом, ведь в нем кроются подсказки к нашему будущему.

Напомните себе и партнеру сентиментальные моменты, которые бывали у вас раньше. Примиритесь с тем, что вам не нравится в отношениях, ведь людей менять очень тяжело, а об особенностях следовало договариваться "на берегу".

Найдите в себе немного юношеского пыла, берите ответственность за свой выбор, положительно относитесь к другим людям и впустите в свою жизнь любовь.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2025 года "Шестерка жезлов"

Сейчас вы находитесь в эпицентре бури, но карта "Шестерка жезлов" говорит о том, что из-за испытаний вы добьетесь лучшего результата и тихого места. Сейчас пришло время, чтобы взглянуть на свою жизнь и работу как будто со стороны, ведь эта карта говорит об изменениях.

Однако, если вы будете думать о невыполнимых вещах, то вас ожидают апатия, разочарование и застой в жизни. Поэтому именно сейчас, во время вызовов, настал момент, чтобы избавиться от страхов прошлого и совершить прорыв вперед.

Поэтому нужно сделать что-то веское и реальное, чтобы "выплыть из неспокойных вод" и взять курс на будущее. Для лучшего разрешения ситуации следует быть готовым к диалогу на работе и обмениваться идеями.

Попробуйте какой-нибудь новый опыт, а не ждите на берегу реки, что вся вода из реки жизни куда-то исчезнет. Не стесняйтесь принимать помощь в окружении. Чем дольше вы будете сомневаться на определенный шаг, тем меньше шансов на успех у вас остается. Доверяйте себе и вы прорветесь к новым берегам.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2025 года "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует об подавлении чувств и эмоций. Она рассказывает о том, что вы не хотите смотреть правде в глаза, говорите одно, а делаете другое, отрицаете свои чувства, игнорируете правду, а вас грызут сомнения. Теперь нужно сделать выбор, но вы не хотите его делать.

Сейчас вы пытаетесь отгородиться не только от себя, но от кого-то. Потому нужно научиться быть открытыми, рискованными и не бояться правды.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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