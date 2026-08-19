Три знаки зодіаку зіткнуться з розчаруваннями: приготуйтеся до несподіваних випробувань

Астропрогноз

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Останні дні серпня принесуть представникам деяких знаків зодіаку несподівані труднощі та розчарування. Астрологічний прогноз пов’язує це з особливим розташуванням планет — Венери в Овні та Сатурна у Водолії.

Водночас навіть неприємні ситуації можуть стати корисним досвідом. Розчарування здатні підштовхнути людину до переосмислення планів, змін і подальшого розвитку.

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Венера в Овні та Сатурн у Водолії

Наприкінці серпня на ситуацію, згідно з астрологічним прогнозом, впливають Венера та Сатурн. Венера в Овні асоціюється зі сплеском пристрасті, рішучості та бажання діяти. Сатурн у Водолії, своєю чергою, символізує більшу відповідальність, дисципліну та необхідність структурувати свої плани.

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Таке поєднання може виявитися сприятливим для одних людей і створити додаткові труднощі для інших. Астрологи радять сприймати можливі невдачі як тимчасові та використовувати цей період для набуття нового досвіду.

Овен (21 березня-19 квітня)

Наприкінці серпня представники Овна могли опинитися у складнішій планетарній ситуації. Через вплив космічної енергії вони могли відчути розчарування та фрустрацію, особливо коли обставини змушували виходити із зони комфорту.

Попри труднощі, Овнам варто було спиратися на свою природну стійкість. Саме наполегливість могла допомогти їм подолати перешкоди.

Головна порада для цього знака — залишатися відкритими до нового та не втрачати рішучості. Навіть якщо ситуація здається надто складною, поступово її можна подолати.

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Лев (23 липня-22 серпня)

Наприкінці літа розташування планет могло створити для Левів менш сприятливі умови. На шляху до цілей і здійснення мрій вони могли зіткнутися з розчаруваннями або несподіваними перешкодами.

Астрологи радять Левам не відмовлятися від своїх амбіцій через тимчасові труднощі. Можливо, для досягнення бажаного доведеться змінити початковий підхід або скоригувати план.

Наполегливість і готовність адаптуватися, за цим прогнозом, допоможуть Левам продовжити рух до поставлених цілей.

Козеріг (22 грудня-19 січня)

Наприкінці літа 2026-го Козерогам могли зустрітися додаткові перешкоди на шляху до запланованого результату. Положення планет натякало на необхідність переглянути деякі плани та внести зміни.

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Козерогам пропонують сприймати такі ситуації не лише як невдачу, а і як можливість для розвитку. Зміни можуть виявитися необхідними для того, щоб у майбутньому прийти до кращого результату.

Якщо представники цього знака не відступатимуть і продовжать діяти впевнено, навіть неприємні події можуть зрештою привести їх до позитивних змін.

Зазначимо, що на один знак зодіаку все ще чекає несподівана зустріч у серпні

Водночас астрологія не має наукового підтвердження, тому такі прогнози варто сприймати як розважальну інтерпретацію, а не як достовірне передбачення майбутнього.

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