Важлива новина змінить плани: Ленорман назвав три знаки Зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

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Початок вересня може виявитися значно динамічнішим, ніж здається.

У символічному розкладі Ленорман на перші дні місяця з'являється поєднання карт Вершник — Лист — Ключ.

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У системі Ленорман Вершник традиційно пов'язаний із новинами, появою людини або швидким розвитком подій.

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Лист — із повідомленнями, документами, листуванням, офіційною інформацією та відповідями.

Ключ символізує рішення, відкриття можливості та ситуацію, яка може мати важливе значення.

Разом ці карти можна трактувати як новину, після якої відкривається новий варіант розвитку подій.

Особливо цікавим початок вересня може стати для трьох знаків Зодіаку.

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Близнята

Для Близнят головним символом стає Лист.

Новина може прийти буквально через повідомлення, електронну пошту, робочий чат або телефонний дзвінок.

Особливо уважно варто ставитися до інформації, пов'язаної з роботою та професійними можливостями.

Може надійти відповідь, якої Близнята чекали вже певний час.

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Це може бути:

запрошення на співбесіду;

пропозиція співпраці;

підтвердження участі у проєкті;

інформація про навчання;

важливий документ;

відповідь від людини, з якою давно хотілося поговорити.

Але Лист рідко означає завершення історії.

Швидше він приносить інформацію, після якої потрібно щось вирішити.

Тому Близнятам варто бути готовими до того, що хороша новина може водночас змусити швидко перебудувати плани.

Скорпіон

Для Скорпіонів головною картою стає Ключ.

У Ленорман це одна з найбільш позитивних карт.

Вона пов'язана з рішенням, можливістю відкрити потрібні двері та знайти вихід із ситуації, яка тривалий час залишалася складною.

У Скорпіонів на початку вересня може з'явитися саме така інформація.

Проблема, яка здавалася безвихідною, може отримати несподіване рішення.

Людина, від якої нічого не очікували, може запропонувати допомогу.

Або з'явиться варіант, який раніше просто не розглядали.

Особливо цікавими можуть бути професійні та фінансові питання.

Ключ не обіцяє, що все відбудеться автоматично.

Він радше говорить:

«Двері відкрилися. Тепер потрібно вирішити, чи входити».

Риби

Для Риб найбільш важливою картою стає Вершник.

Це символ швидкої новини, появи людини або події, яка змінює темп ситуації.

Риби можуть отримати пропозицію, на яку потрібно буде реагувати швидше, ніж вони планували.

Можлива також несподівана зустріч.

Людина може з'явитися після тривалої перерви.

Хтось напише першим.

Або нове знайомство відбудеться саме тоді, коли Риби взагалі не планували змін у цій сфері життя.

Вершник також пов'язаний із рухом.

Тому новина може стосуватися:

поїздки;

переїзду;

нового проєкту;

зміни роботи;

запрошення;

знайомства.

Головне — не відмахнутися від можливості тільки тому, що вона з'явилася несподівано.

Якою може бути важлива новина

Поєднання Вершника, Листа та Ключа не обов'язково означає одну конкретну подію.

Для кожної людини вона може проявитися по-різному.

Хтось отримає лист від роботодавця.

Хтось — повідомлення від людини, яка давно мовчала.

Комусь підтвердять документи.

Іншому запропонують зустріч або співпрацю.

А для когось «новиною» стане інформація, яка допоможе нарешті ухвалити рішення.

Особливо варто звернути увагу на те, що приходить без довгих пошуків.

Вершник у Ленорман часто символізує ситуацію, яка сама приходить до людини.

Чи буде ця новина хорошою

У нашому символічному розкладі після Листа лежить Ключ.

Це значно пом'якшує прогноз.

Ключ вважають картою відкритих можливостей і правильного рішення.

Тому навіть якщо перша реакція на інформацію буде неоднозначною, згодом може виявитися, що саме вона допомогла зрушити ситуацію з місця.

Іноді хороша новина не звучить як:

«Ви отримали все, що хотіли».

Вона може звучати:

«У вас з'явився шанс».

А що буде далі — вже залежить від того, чи людина ним скористається.

Не ігноруйте документи та повідомлення

Для Близнят, Скорпіонів і Риб на початку вересня особливо важливо уважніше ставитися до інформації.

Перевірте електронну пошту.

Не відкладайте відповідь на важливе повідомлення на кілька днів.

Уважно прочитайте документ перед підписанням.

Якщо хтось пропонує зустріч — можливо, варто знайти для неї час.

Іноді можливість не виглядає значущою у перші хвилини.

Саме Ключ у розкладі натякає: значення певної інформації може стати зрозумілим трохи пізніше.

Головна порада Ленорман

Вершник приносить новину.

Лист пояснює, про що йдеться.

Ключ відкриває можливість.

Тому головна тема початку вересня — не просто чекати на знак, а помітити інформацію, яка дозволяє діяти інакше.

Особливо це стосується Близнят, Скорпіонів і Риб.

Можливо, перші дні осені принесуть їм саме ту відповідь, після якої старий план більше не буде єдиним можливим.

Оракул Ленорман, Таро, руни, астрологія, нумерологія, ворожіння та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають символічний або розважальний характер і не повинні бути єдиною підставою для важливих життєвих, фінансових чи юридичних рішень.

Нагадаємо, що раніше астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять труднощі

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