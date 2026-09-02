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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії військовий гелікоптер впав на дорогу та з’їхав у кювет: що стало причиною

Російський військовий гелікоптер Мі-8 здійснив аварійне приземлення просто на автостраді на Сахаліні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні

Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні / © соцмережі

Російський гелікоптер Мі-8 здійснив жорстке аварійне приземлення на автостраді на острові Сахалін, після чого з’їхав у канаву.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався у Долинському районі Сахалінської області. За інформацією обласної виборчої комісії, гелікоптер повертався з мису Терпіння в Поронайському районі, де проводилося дострокове голосування на виборах до Держдуми РФ.

Під час польоту гелікоптер раптово почав падати. Екіпаж зміг посадити його на дорогу, після чого вертоліт скотився в кювет. На борту перебувало вісім людей: троє членів екіпажу, четверо журналістів місцевих телеканалів та представник сахалінської обласної виборчої комісії. За попередніми даними, серйозних травм ніхто не зазнав.

«Пасажири та члени екіпажу відбулися синцями та подряпинами, на проїжджій частині також немає жертв і руйнувань», — йдеться у повідомленні російської виборчої комісії.

Водночас у Clash Report повідомили, що причиною аварії стала зупинка обох двигунів через повне вичерпання запасу палива всього за 5 кілометрів від аеродрому:

«Не долетів до аеродрому 5 кілометрів. Не вистачило бочки керосину».

Відомо, що для організації голосування на віддалених територіях РФ використовує авіацію Міністерства оборони.

Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні / © соцмережі

Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні / © соцмережі

Нагадаємо, українські Сили оборони завдали результативних ударів по військових об’єктах агресора. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27 на аеродромах у РФ.

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