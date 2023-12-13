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Атака дронів на Одещину: що відомо про руйнування і потерпілих (фото)

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Атака дронів на Одещину: що відомо про руйнування і потерпілих (фото)

Збитий безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

доповнюється...

Пізно ввечері 12 грудня російські окупанти атакували ударними дронами Одеську область. Армія РФ спрямувала безпілотники по об'єктах цивільної інфраструктури регіону. Було знищено десять БпЛА. Втім, внаслідок падіння уламків є пошкодження. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Силами протиповітряної оборони уражено всі 9 БпЛА типу "Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні. 

Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Внаслідок атаки двоє цивільних співробітників отримали поранення. Їх шпиталізували. На місця падіння уламків виникло займання. Його вдалося оперативно ліквідувати. Крім того, зруйновано ангар, а також пошкоджено 11 автомобілів, а три вигоріли вщент.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Минулося без потерпілих. 

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Дата публікації
Перегляди
243
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