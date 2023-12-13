Атака дронів на Одещину: що відомо про руйнування і потерпілих (фото)

Пізно ввечері 12 грудня російські окупанти атакували ударними дронами Одеську область. Армія РФ спрямувала безпілотники по об'єктах цивільної інфраструктури регіону. Було знищено десять БпЛА. Втім, внаслідок падіння уламків є пошкодження.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Силами протиповітряної оборони уражено всі 9 БпЛА типу "Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Внаслідок атаки двоє цивільних співробітників отримали поранення. Їх шпиталізували. На місця падіння уламків виникло займання. Його вдалося оперативно ліквідувати. Крім того, зруйновано ангар, а також пошкоджено 11 автомобілів, а три вигоріли вщент.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Минулося без потерпілих.