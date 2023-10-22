Білоруський "опозиціонер", який мародерив у Бучі, зараз навчає українських дітей у Варшаві

Громадянин Білорусі, який перебрався до України 2020 року і запевняв, що є жертвою режиму Лукашенка, під час окупації вільно пересувався Бучею і грабував будинки сусідів.

Громадянин Білорусі Сергій Лук'янов, який до вторгнення РФ проживав у Бучі і представлявся опозиціонером, що втік від переслідувань режиму Лукашенка, під час окупації грабував оселі жителів міста і вільно пересувався вулицями у той час, коли росіяни вбивали мирних українців. Тепер білорус проживає у Варшаві.

Про це передає білоруське опозиційне видання "Наша ніва".

Що про нього відомо

У Бучі Лук'янов представлявся як "Сергій Шлях". Сусіди вважали його жертвою режиму Лукашенка.

"Перше враження про нього було гарне. Він був дуже активним, навіть занадто, генерував багато ідей. Люди громадою допомагали йому та його сім'ї через те, що вони біженці та дітей багато у них. Все, що тоді він казав, — це що він був активістом (у Білорусі. – Ред.) у 2020 році, за це його переслідували, що він поїхав велосипедом, після вивіз вагітну дружину та двох дітей. Що він художник, робить мозаїки", – розповів виданню київський знайомий Сергія.

До дня міста у Бучі у 2021 році Лук'янов робив з мозаїки герб міста.

Що робив білорус в окупації

Під час окупації чоловік зміг вільно пересуватися Бучею в той час, коли росіяни розстрілювали місцевих мешканців лише за те, що вони без дозволу йшли вулицями. Під час обшуку у Сергія знайшли кілька велосипедів, десятки одиниць дорогої техніки та багато дорогого алкоголю. А на задньому дворі будинку він закопував чужі золото та прикраси.

"Росіяни брали трофеї і запаскуджували вдома, а Лук'янов тягнув усе без розбору. У нас він нічого цінного не забрав, бо ми переїхали до війни. Але у решти, хто не готувався до переїзду, він забирав, наприклад, техніку. Речі він закопував і складував усюди вдома", – зазначають у виданні.

Колишній київський друг Лук'янових запитує: "Як вийшло, що він, міцний молодий чоловік, зміг спокійно пересуватися (окупованою. – Ред.) Бучею?"

Чоловік розповів, що його навіть затримували окупанти, але він начебто просто сказав окупантам, що він білорус, і його відпустили.

Після визволення Київщини Лук'янов виправдовувався, що збирав ці речі, щоб недорого їх продавати та годувати свою сім'ю, а також запевняв, що так уберігав речі від росіян-мародерів.

Коли на Лук'янова викликали поліцію, його затримали на якийсь час, потім звільнили під заставу.

Що зараз робить Лук'янов

Дружину Лук'янова з дітьми вивезли з Бучі до Польщі українські волонтери, і вона якийсь час мешкала у таборі для біженців. Незабаром до них приїхав і сам Лук'янов.

За інформацією видання, Лук'янов зараз веде гурток для дітей українських біженців у Палаці науки та культури у Варшаві. Розповідає про війну, про Бучу і навіть намалював портрет Зеленського.

"Білоруси, які знали Сергія Лук'янова, відмовилися допомагати йому та сім'ї – це єдиний такий випадок у діаспорі", – підсумовує "Наша ніва".

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