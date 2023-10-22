Белорусский "оппозиционер", мародевший в Буче, сейчас обучает украинских детей в Варшаве

Гражданин Беларуси, перебравшийся в Украину в 2020 году и уверявший, что является жертвой режима Лукашенко, во время оккупации свободно передвигался по Буче и грабил дома соседей.
Гражданин Беларуси Сергей Лукьянов, до вторжения РФ проживавший в Буче и представлявшийся оппозиционером, бежавшим от преследований режима Лукашенко, во время оккупации грабил дома жителей города и свободно передвигался по улицам в то время, когда россияне убивали мирных украинцев. Теперь белорус проживает в Варшаве.
Об этом сообщает белорусское оппозиционное издание "Наша ніва".
Что о нем известно
В Буче Лукьянов представлялся как "Сергей Шлях". Соседи считали его жертвой Лукашенко.
"Первое впечатление о нем было хорошее. Он был очень активным, даже слишком, генерировал много идей. Люди общиной помогали ему и его семье из-за того, что они беженцы и детей много у них. Все, что тогда он говорил, — это что он был активистом (в Беларуси. – Ред.) в 2020 году, за это его преследовали, что он уехал на велосипеде, после вывез беременную жену и двоих детей. Что он художник, делает мозаики", – рассказал изданию киевский знакомый Сергея.
Ко дню города в Буче в 2021 году Лукьянов делал из мозаики герб города.
Что делал белорус в оккупации
Во время оккупации мужчина смог свободно передвигаться по Буче в то время, когда россияне расстреливали местных жителей только за то, что они без разрешения шли по улицам. Во время обыска у Сергея обнаружили несколько велосипедов, десятки единиц дорогой техники и много дорогого алкоголя. А на заднем дворе дома он зарывал чужие золото и украшения.
"Россияне брали трофеи и запаскуживали дома, а Лукьянов тянул все без разбора. У нас он ничего ценного не забрал, потому что мы переехали до войны. Но у остальных, кто не готовился к переезду, он забирал, например, технику. Вещи он закапывал и складывал всюду дома", – отмечают в издании.
Бывший киевский друг Лукьяновых спрашивает: "Как получилось, что он, крепкий молодой человек, смог спокойно передвигаться (оккупированной. – Ред.) Бучей?"
Мужчина рассказал, что его даже задерживали оккупанты, но он вроде бы просто сказал оккупантам, что он белорус, и его отпустили.
После освобождения Киевщины Лукьянов оправдывался, что собирал эти вещи, чтобы недорого продавать и кормить свою семью, а также уверял, что так уберегал вещи от россиян-мародеров.
Когда на Лукьянова вызвали полицию, его задержали на время, затем освободили под залог.
Что сейчас делает Лукьянов
Жену Лукьянова с детьми вывезли из Бучи в Польшу украинские волонтеры, и она некоторое время жила в лагере для беженцев. Вскоре к ним приехал и сам Лукьянов.
По информации издания, Лукьянов сейчас ведет кружок для детей украинских беженцев в Дворце науки и культуры в Варшаве. Рассказывает о войне, о Буче и даже нарисовал портрет Зеленского.
"Белорусы, знавшие Сергея Лукьянова, отказались помогать ему и семье – это единственный такой случай в диаспоре", – заключает "Наша нива".
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