Біля Маріуполя знищено російський ЗРК C-300В: супутникові знімки

За попередньою інформацією, неподалік аеропорту Маріуполя ЗСУ уразили російський ЗРК C-300В, до якого одразу відправили пожежників.
Біля Маріуполя знищено російський ЗРК C-300В.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
За попередньою інформацією, неподалік аеропорту Маріуполя ЗСУ уразили російський ЗРК C-300В, до якого одразу відправили пожежників.
Телеграм-канал "КіберБорошно" показав супутниковий знімок, на якому біля аеродрому видно системи ППО Росії. Окупанти розмістили там зенітні ракетні комплекси С-300В. Ця система призначена для оборони важливих державних, військових та промислових об’єктів.
Нагадаємо, українські військові феєрично знищили російський ЗРК “Бук” у Донецькій області.
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