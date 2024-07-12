Біля Маріуполя знищено російський ЗРК C-300В: супутникові знімки

За попередньою інформацією, неподалік аеропорту Маріуполя ЗСУ уразили російський ЗРК C-300В, до якого одразу відправили пожежників.

Біля Маріуполя знищено російський ЗРК C-300В.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За попередньою інформацією, неподалік аеропорту Маріуполя ЗСУ уразили російський ЗРК C-300В, до якого одразу відправили пожежників.

Знищення російського ЗРК C-300В / Супутниковий знімок: Міріупольська міська рада

Телеграм-канал "КіберБорошно" показав супутниковий знімок, на якому біля аеродрому видно системи ППО Росії. Окупанти розмістили там зенітні ракетні комплекси С-300В. Ця система призначена для оборони важливих державних, військових та промислових об’єктів.

Імовірніше за все, уражена була позиція С-300В / Супутниковий знімок: Телеграм-канал "КіберБорошно"

Нагадаємо, українські військові феєрично знищили російський ЗРК “Бук” у Донецькій області.