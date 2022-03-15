Центр протидії дезінформації застерігає людей, щоб не вірили росіянам

Всі дії російських людей потрібно дуже уважно аналізувати та перевіряти.

Центр протидії дезінформації повідомляє про новий небезпечний напрямок російського інформаційного тероризму.

Росіяни почнуть у всьому звинувачувати Путіна, а себе називати жертвами його режиму. Про це повідомляється в Telegram-каналі центру.

Експерти наголошують, що у війні Росії проти України, винен не лише диктатор Путін. У цьому нападі брало участь все його оточення, пропагандисти та армія, яка налічує 150 тисяч чоловік і це ще далеко не кінець переліку.

Всі розуміють, що завжди є можливість відмовитись від виконання злочинного наказу. Наочний приклад цього – та кількість окупантів, які вже здалися в полон від початку війни Росії проти України. Та велика частина війська продовжує безсоромно вбивати мирних людей та нищити українські міста.

Також, велика частина російських людей дуже любить використовувати таке слово, як “русофобія” і дуже просто ним маніпулює. Цей термін вправно використовують серед іноземної аудиторії. Їм хочуть нав'язати подібність до таких понять як трансфобія, расизм і гомофобія.

Тож, якщо наступного разу побачите, як хтось забігає у кадр під час “прямого етеру” російських новин, добре проаналізуйте цю подію. Цілком імовірно, що це стратегічний план змістити акценти на Путіна, а люди намагаються зняти з себе відповідальність за злочинну бездіяльність.