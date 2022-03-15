Центр противодействия дезинформации предостерегает людей, чтобы не верили россиянам

Все действия российских людей нужно очень тщательно анализировать и проверять.

Центр противодействия дезинформации сообщает о новом опасном направлении российского информационного терроризма.

Россияне начнут во всем винить Путина, а себя называть жертвами его режима. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Эксперты отмечают, что в войне России против Украины виноват не только диктатор Путин. В этом нападении участвовало все его окружение, пропагандисты и армия, насчитывающая 150 тысяч человекЖ и это еще далеко не конец перечня.

Все понимают, что всегда есть возможность не выполнять преступный приказ. Наглядный пример тому – большое количество оккупантов, которые сдались в плен с начала войны России против Украины. Но большая часть войска продолжает беззастенчиво убивать мирных людей и уничтожать украинские города.

Также большинство российских людей очень любит использовать такое слово, как "русофобия", и очень просто им манипулирует. Этот термин умело употребляется среди иностранной аудитории. Им хотят навязать сходство с такими понятиями как трансфобия, расизм и гомофобия.

Итак, если в следующий раз увидите, как кто-то забегает в кадр во время прямого эфира российских новостей, хорошо проанализируйте это событие. По всей вероятности, это стратегический план сместить акценты на Путина, а люди пытаются снять с себя ответственность за преступное бездействие.