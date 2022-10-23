Через ракетний удар росіян аварійно зупинився "Рівнеазот"

Екологічна ситуація на підприємстві - у межах норми.

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників на об’єкти енергетичної інфраструктури сталися часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот" та вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив.

Про це повідомила пресслужба Group DF.

"Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри", - йдеться у повідомленні.

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Екологічна ситуація на підприємстві - у межах норми.

Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва.

"Рівнеазот" планує повністю виконати усі договірні обов'язки перед фермерами та агрохолдингами з поставок мінеральних добрив в осінній сезон.

На підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з міста Рівне відбувається у штатному режимі.

Нагадаємо, російські окупанти 22 жовтня знову влаштували масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах у різних областях України. Внаслідок цього без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

У Міністерстві закордонних справ України ракетні удари Росії по інфраструктурі України назвали частиною геноциду.

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