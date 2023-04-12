"Друга армія світу" Путіна прикривається українськими школярами: у Генштабі розповіли подробиці

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” - школярами та викладацьким складом.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, така ситуація в місті Скадовську Херсонської області, куди впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих.

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“Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми”, - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, український підліток 16-річний Віталій повернувся з дитячого табору в окупованому Криму, куди його вивезли росіяни на перевиховання, та поділився спогадами про жорстоке ставлення окупантів.

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