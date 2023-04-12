Резніков та міністерка оборони Іспанії спростували фейки про те, що в Україні воюють війська НАТО

Україна та Іспанія спростували заяви про наявність військ НАТО в Україні.

Міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні. Такі чутки з'явилися після витоку секретних документів Пентагону.

Про це пише CNN.

"Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО", - заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Її український колега Олексій Резніков також підтвердив, що ця інформація є фейковою. На інформацію про витік секретних документів США він наголосив, що в них "багато даних, які не відповідають дійсності й уже неактуальні".

Міністр впевнений, що США працюватимуть над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому". За його словами, Україна має "повну довіру до наших американських союзників", незважаючи на витік інформації.

Міністерка оборони Іспанії зазначила, що єдність союзників в рамках НАТО та Європейського Союзу залишається сильною, і Росія "не зможе її розірвати".

"Витік" секретних документів США

У ніч проти 7 квітня стало відомо, що до Мережі потрапили секретні документи щодо посилення української армії перед контрнаступом. Зокрема, йдеться про фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Після цього координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США вже шукають винних. Він додав, що деякі документи все ж були підроблені.

Крім того, у Сполучених Штатах Америки наголосили, що серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати це до тих пір, доки не знайдуть джерело витоку.

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