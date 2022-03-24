"Голі, босі окупанти": Арестович повідомив, що фронт практично завмер

Ворог стоїть фактично на місці і має проблеми з постачанням.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що наразі російські війська на дуже багатьох напрямках не мають ресурсів для того, щоб продовжувати наступ.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 24 березня.

"Зараз фронт практично завмер. Генеральний штаб та Міністерство оборони України повідомляють, що противник на дуже багатьох напрямках не має ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Він стоїть практично на місці і має проблеми з матеріальним постачанням палива, боєприпасів та інших видів матеріального забезпечення. Голі, босі окупанти", – розповів Арестович.

"Єдине, де він продовжує зосереджувати свої зусилля – це напрямок на Ізюм, Мар’їнку, Маріуполь традиційно і щось там возиться на правому березі Дніпра в районі Херсона. Але ми маємо сказати, що там противник фактично став в оборону", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, напередодні професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій висловив думку, що активна фаза війни мала б закінчитися у відносно швидкій перспективі через виснаження російської армії, боєприпасів та інших речей. Проте це, швидше за все, буде просто перемир’я, а не сталий мир.

ТСН.ua