"Голые, босые оккупанты": Арестович сообщил, что фронт практически замер

Враг стоит фактически на месте и имеет проблемы со снабжением.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что сейчас у российских войск на очень многих направлениях нет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление.

Об этом он сказал в своем видеообращении 24 марта.

"Сейчас фронт практически замер. Генеральный штаб и Министерство обороны Украины сообщают, что противник на очень многих направлениях не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте и имеет проблемы с материальной поставкой топлива, боеприпасов и других видов материального обеспечения. Голые, босые оккупанты", – рассказал Арестович.

"Единственное, где он продолжает сосредоточивать свои усилия – это направление на Изюм, Марьинку, Мариуполь традиционно и что-то там возится на правом берегу Днепра в районе Херсона. Но мы можем сказать, что там противник фактически встал в оборону", – добавил советник председателя ОП.

Напомним, накануне профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий выразил мнение, что активная фаза войны должна закончиться в относительно скорой перспективе из-за истощения российской армии, боеприпасов и других вещей. Однако это, скорее всего, будет просто перемирие, а не постоянный мир.

ТСН.ua