"Челси" разрешили продавать билеты на часть матчей, все вырученные средства передадут Украине

"Челси" разрешили продавать билеты на часть матчей, все вырученные средства передадут Украине

Британское правительство внесло изменения в лицензию клуба.

"Челси" получил разрешение на продажу билетов на выездные игры, кубковые матчи и матчи с участием женской команды после того, как правительство Великобритании внесло изменения в специальную лицензию клуба.

Об этом сообщает BBC.

Согласно измененной лицензии, средства от продажи билетов будут направляться непосредственно в Премьер-лигу, которая будет их распределять.

Таким образом, "Челси" сможет продать билеты на домашний четвертьфинал Лиги чемпионов против "Реала" 6 апреля и полуфинал Кубка Англии на стадионе "Уэмбли" 16 апреля против "Кристалл Пелас".

Болельщики гостей могут приобрести билеты на матчи АПЛ на "Стэмфорд Бридж", а прибыль уйдет в Премьер-лигу.

"Челси" попросил, чтобы все деньги, полученные от продажи билетов, передали жертвам войны в Украине, а Премьер-лига заявила, что благотворительные организации, которым будут переданы средства, будут объявлены после консультации с клубом.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил предложение провести чемпионат Европы по футболу-2028 в Украине.

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