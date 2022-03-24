В Харькове начали продавать сертификаты на экскурсии послевоенным городом

Все заработанные средства будут отправлены на помощь Вооруженным силам Украины.

В Харькове сразу после войны начнут проводить экскурсии. Экскурсоводы уже начали продавать сертификаты.

Об этом на странице в Facebook сообщили "Харьков. Экскурсии для своих".

Экскурсоводы уже разработали новый маршрут, который получил название "Харьков – город-герой 3-й Мировой войны".

"Харьков боролся и не сдавался, истекал кровью под ударами захватчиков, но сражался с врагами с гордо приподнятой головой. Мы встретимся и поговорим о хронологии событий, о разрушенной старинной харьковской архитектуре, о храмах и памятниках и, конечно же, о новых героев этой страшной войны", — говорится в сообщении.

Пока желающие могут приобрести сертификат на экскурсии. Все заработанные средства будут отправлены в помощь ВСУ: на закупку снаряжения, формы, хозяйственных и бытовых нужд украинских военных.

Фото: "Харьков. Экскурсии для Своих"/Facebook

Напомним, сегодня в Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

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