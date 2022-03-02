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Іспанія оголосила про зміну позиції та надасть Україні наступальне озброєння

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Іспанія оголосила про зміну позиції та надасть Україні наступальне озброєння

Associated Press

Поставки будуть прямими, а не лише через Європейський фонд підтримки миру, як це робилося й досі.

Іспанія оголосила про зміну позиції щодо постачання озброєнь в Україну. Найближчим часом на допомогу у війні проти Росії буде поставлено наступальне озброєння.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє rtve.es.

За його словами, Іспанія приєднається до списку країн, які направлять "наступальні матеріали" безпосередньо в Україну для боротьби з російським вторгненням. Причому поставки будуть прямими, а не лише через Європейський фонд підтримки миру, як це робилося й досі.

"Путін не хоче розвитку демократії і атакує нашу безпеку. Ми повинні бути єдиними. Це зазіхання на національний суверенітет та територіальну цілісність", - додав він.

Як повідомлялось, Австрія надасть Україні допомогу - пальне, шоломи та бронежилети. Західні країни допомагають Україні в її боротьбі проти воєнного вторгнення Росії.

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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