Коля Сєрга зізнався, що навчається на снайпера

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – розповів, як для нього почалася повномасштабна війна та чим зараз займається.

Останні роки Сєрга жив в Києві, втім, війна застала його в Одесі. Виконавець їхав на концерт до Миколаєва та зупинився на ніч у цьому місті. Артист думав, що буде набагато кориснішим, якщо сидітиме вдома. Так, Коля створив Telegram-канал, де зібрав психологів, аби надавати людям допомогу.

Про це він розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.

Втім, 26 лютого артист вирішив піти до тероборони. Коли виконавець прийшов до військкомату – йому запропонували підписати наказ про мобілізацію. Сєрга зізнався, що дещо розгубився, але підписав документ.

У зірки є звання молодшого лейтенанта, оскільки він закінчував військову кафедру.

"Це рішення було ірраціональним, воно було інтуїтивним та радше необдуманим. Бо мені було страшно йти", – поділився Коля.

Музикант також розповів, чим займається під час служби. Як виявилося, зараз він навчається на снайпера. Також знаменитість приїздить з концертами до поранених бійців.

"Перші півтора місяці я ніс чергування, як звичайний солдат, рив окопи, будував бліндажі, займався тактичними заняттями з нашими досвідченішими бійцями. Зараз я розпочав навчання на снайпера. Першу частину пройшов, зараз буде друга. Я обрав собі ідеальну гвинтівку", – поділився він.

А на запитання, щоб він зробив, якби побачив Путіна, Коля відповів: "Ідеально, щоб він був у прицілі моєї рушниці. Тоді я просто вистрелю".

Нагадаємо, після ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці Коля Сєрга написав промовистий вірш про росіян. Як зазначив зірка, немає жодного виправдання загибелі невинних людей.

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