Криптовалютна біржа Coinbase заблокувала 25 000 гаманців росіян

Coinbase – одна з найбільших криптовалютних бірж.

Одна з найбільших криптовалютних бірж Coinbase заблокувала 25 тис. гаманців, пов'язаних з росіянами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Завдяки криптовалютним біржам користувачі можуть обмінювати її на гроші, або інші цифрові валюти.

"Coinbase заблокувала 25 000 гаманців, пов'язаних з росіянами. Coinbase – одна з найбільших криптовалютних бірж та єдина криптокомпанія, представлена на NASDAQ", - повідомив Федоров.

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