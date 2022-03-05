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Кіберполіція створила криптогаманці для допомоги постраждалим у війні

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Кіберполіція створила криптогаманці для допомоги постраждалим у війні

УНІАН

Для підтримки супротиву також було створено NFT-колекції.

Кіберполіція створила криптогаманці для сбору благодійної допомоги через війну Росії проти України.

Про це повідомляє CyberpoliceUA.

Зібрана криптовалюта піде на підтримку Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС, придбання медикаментів, надання медичної допомоги постраждалим та придбання інших товарів першої необхідності

Крім того, бажаючі підтримати Україну в цей важкий час, можуть підключити своє обладнання для майнінгу або його частину до зазначених гаманців Etherium та Bitcoin.

Для підтримки супротиву також було створено NFT-колекції, придбавши одне з унікальних NFT-зображень – поділіться ним у соціальних мережах. Таким чином ви допоможете фінансово, а також інформаційно.

  • Колекція про українських героїв - https://opensea.io/collection/ukrainian-heroes-against-russian-occupation
  • Колекція проти диктатуру Путіна - https://opensea.io/collection/russianshipfuckyou

Список гаманців для фінансової допомоги:

  • 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80 (Ethereum, BNB, MATIC)
  • bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr (Bitcoin)
  • TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7 (TRX, USDT)

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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