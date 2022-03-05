Кіберполіція створила криптогаманці для допомоги постраждалим у війні

Кіберполіція створила криптогаманці для допомоги постраждалим у війні

Для підтримки супротиву також було створено NFT-колекції.

Кіберполіція створила криптогаманці для сбору благодійної допомоги через війну Росії проти України.

Про це повідомляє CyberpoliceUA.

Зібрана криптовалюта піде на підтримку Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС, придбання медикаментів, надання медичної допомоги постраждалим та придбання інших товарів першої необхідності.

Крім того, бажаючі підтримати Україну в цей важкий час, можуть підключити своє обладнання для майнінгу або його частину до зазначених гаманців Etherium та Bitcoin.

Для підтримки супротиву також було створено NFT-колекції, придбавши одне з унікальних NFT-зображень – поділіться ним у соціальних мережах. Таким чином ви допоможете фінансово, а також інформаційно.

Колекція про українських героїв - https://opensea.io/collection/ukrainian-heroes-against-russian-occupation

- https://opensea.io/collection/ukrainian-heroes-against-russian-occupation Колекція проти диктатуру Путіна - https://opensea.io/collection/russianshipfuckyou

Список гаманців для фінансової допомоги: