Криптовалютная биржа Coinbase заблокировала 25 000 кошельков россиян

Coinbase – одна из самых крупных криптовалютных бирж.

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Coinbase заблокировала 25 тыс. кошельков, связанных с россиянами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

Благодаря криптовалютным биржам пользователи могут обменивать ее на деньги или другие цифровые валюты.

"Coinbase заблокировала 25 000 кошельков, связанных с россиянами. Coinbase – одна из самых крупных криптовалютных бирж и единственная криптокомпания, представленная на NASDAQ", — сообщил Федоров.

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