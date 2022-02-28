Федоров призвал мировые криптобиржи заблокировать счета всех россиян и белорусов

Федоров призвал мировые криптобиржи заблокировать счета всех россиян и белорусов

По словам министра, важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и простых пользователей.

Министр цифровой трансформации Украины призвал все мировые криптобиржи заморозить счета граждан России и Белоруссии.

Об этом глава Минцифры написал в Twitter.

"Обращаюсь ко всем мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России. Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", — говорится в сообщении.

Ранее в Минцифре рассказали о беспрецедентных кибератаках на государственные сайты РФ.