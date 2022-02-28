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Федоров призвал мировые криптобиржи заблокировать счета всех россиян и белорусов

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Федоров призвал мировые криптобиржи заблокировать счета всех россиян и белорусов

УНИАН

По словам министра, важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и простых пользователей.

Министр цифровой трансформации Украины призвал все мировые криптобиржи заморозить счета граждан России и Белоруссии.

Об этом глава Минцифры написал в Twitter.

"Обращаюсь ко всем мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России. Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", — говорится в сообщении.

Ранее в Минцифре рассказали о беспрецедентных кибератаках на государственные сайты РФ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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