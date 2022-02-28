Готовы к мирным переговорам, но не к капитуляции — посол Украины в США

Маркарова призвала США и их союзников применять дальнейшие санкции против России.
Посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя новость о мирных переговорах с Россией как о возможном способе прекращения российского вторжения в Украину, отметила, что ее страна не готова к капитуляции.
Об этом она заявила в интервью ABC News в воскресенье, 27 февраля.
“Наш президент [Зеленский] с самого начала, еще до начала войны, всегда был ориентирован на дипломатическое решение. И даже после начала войны он фактически все время призывал к мирным переговорам, но всегда говорил: мы готовы к мирным переговорам, мы не готовы к капитуляции”, – сказала украинская дипломат.
В то же время, Маркарова призвала США и их союзников предложить больше военной помощи украинским военным и применить дальнейшие санкции против России.
“Мы благодарны за все, что есть и что будет, и нам нужно больше, потому что мы защищаем нашу страну от очень сильного врага. Нам нужно больше санкции [против России], чтобы Россия четко видела и чувствовала, что в 21 веке нельзя безо всяких причин нападать на другую, суверенную страну”, – сказала Маркарова.
Маркарова также обратилась к представителям американского бизнеса с просьбой прекратить сотрудничество с российскими компаниями и финансовыми учреждениями.
"Я думаю, что пора подумать о сохранении репутации и не сотрудничать с режимом, который окажется в Гааге [Международном суде ООН] за все, что они сделали и делают сейчас с Украиной", — подчеркнула она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессивные действия России в отношении Украины тянут на международный трибунал.
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