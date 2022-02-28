Готові до мирних переговорів, але не до капітуляції — посол України в США

Маркарова закликала США та їхніх союзників застосовувати подальші санкції проти Росії.
Посол України в США Оксана Маркарова, коментуючи новину про мирні переговори з Росією як можливий спосіб припинення російського вторгнення до України, зауважила, що її країна не готова до капітуляції.
Про це вона заявила в інтерв’ю ABC News у неділю, 27 лютого.
“Наш президент [Зеленський] від самого початку, ще до початку війни, завжди був орієнтований на дипломатичне вирішення. І навіть після початку війни він фактично весь час закликав до мирних переговорів, але він завжди говорив: ми готові до мирних переговорів, ми не готові до капітуляції”, – сказала українська дипломатка.
Водночас Маркарова закликала США та їхніх союзників запропонувати більше військової допомоги українським військовим і застосувати подальші санкції проти Росії.
“Ми вдячні за все, що вже є і що буде, і нам потрібно більше, тому що ми захищаємо нашу країну від дуже сильного ворога. Нам потрібно більше санкції [проти Росії], щоб Росія чітко бачила і відчувала, що в 21 столітті не можна без жодних причин нападати на іншу, суверенну країну”, – сказала Маркарова.
Маркарова також звернулася до представників американського бізнесу з проханням припинити співпрацю з російськими компаніями та фінансовими установами.
“Я думаю, що настав час подумати про збереження репутації та не співпрацювати з режимом, який опиниться в Гаазі [Міжнародному суді ООН] за все, що вони зробили і роблять зараз з Україною”, – наголосила вона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що агресивні дії Росії щодо України тягнуть на міжнародний трибунал.
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