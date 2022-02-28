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Три знака, которые сегодня могут приболеть

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Три знака, которые сегодня могут приболеть

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Сегодня, 28 февраля, недомогание могут почувствовать все знаки Зодиака, но трем из них нужно обратить особое внимание на самочувствие.

Один из самых темных и мрачных дней лунного месяца, в течение которого негативная энергетика будет выплескиваться во всех сферах жизни – бизнесе, финансах, творчестве отношениях между людьми. Испытания, которые припасли для нас звезды в это время, коснутся и самочувствия – оно может ухудшится, но, к счастью, ненадолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, особенно тем представителям знака, которые страдают болезнями нервной системы, необходимо быть настороже. Темная энергетика дня негативно скажется на психике, что может привести к истерикам, приступам паники и слезливости по поводу и без повода. В это время также нежелательно делать любые операции, даже если речь будет идти всего лишь об удалении зуба – принятие решения по этому поводу стоит перенести на завтра

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особенно тем из них, у которых есть хронические заболевания – нужно быть готовым к их обострению. Пугаться этого не стоит, а меры принять можно и нужно: сесть на рекомендованную врачом диету, не забывать о приеме прописанных лекарств, больше отдыхать и чаще бывать на свежем воздухе. Главное, в это время не заниматься самолечением и не заменять привычные медикаменты гомеопатией и средствами народной медицины.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы могут столкнуться с новым недугом, о котором они до сих пор и понятия не имели. Если предупредить заболевание не получилось, необходимо хотя бы начать бороться с ним на ранних стадиях. Для этого нужно срочно обратиться к врачу, который назначит анализы и тщательное обследование, а потом распишет схему лечения – ее необходимо будет строго придерживаться.

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