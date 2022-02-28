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Три знаки, які сьогодні можуть захворіти

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Три знаки, які сьогодні можуть захворіти

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Сьогодні, 28 лютого, нездужання можуть відчути всі знаки зодіаку, але трьом із них треба звернути особливу увагу на самопочуття.

Один із найтемніших і похмурих днів місяця, протягом якого негативна енергетика виплескуватиметься у всіх сферах життя – бізнесі, фінансах, творчості, стосунках між людьми. Випробування, які припасли для нас зірки в цей час, торкнуться і самопочуття – воно може погіршитись, але, на щастя, ненадовго.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, особливо тим представникам знака, які страждають на хвороби нервової системи, необхідно бути насторожі. Темна енергетика дня негативно позначиться на психіці, що може призвести до істерик, нападів паніки та сльозливості з приводу та без приводу. У цей час також небажано робити будь-які операції, навіть якщо йтиметься лише про видалення зуба – ухвалення рішення з цього приводу варто перенести на завтра.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особливо тим із них, які мають хронічні захворювання – потрібно бути готовим до їх загострення. Лякатися цього не варто, а вжити заходів можна і потрібно: сісти на рекомендовану лікарем дієту, не забувати про приймання прописаних ліків, більше відпочивати і частіше бувати на свіжому повітрі. Головне, у цей час не займатися самолікуванням та не замінювати звичні медикаменти гомеопатією та засобами народної медицини.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези можуть зіткнутися з новою недугою, про яку вони досі й гадки не мали. Якщо запобігти захворюванню не вдалося, необхідно хоча б почати боротися з ним на ранніх стадіях. Для цього потрібно терміново звернутися до лікаря, який призначить аналізи та ретельне обстеження, а потім розпише схему лікування – її необхідно буде суворо дотримуватись.

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