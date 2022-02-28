Астрологический прогноз на 28 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день чистой и светлой энергетики, которую необходимо беречь во что бы то ни стало. Жизненные обстоятельства могут складываться не самым лучшим образом, но ни в коем случае нельзя поддаваться отчаянию и панике – позитивное мышление не только позволит обрести душевное равновесие, но и позитивно повлияет на ситуацию.

Символ дня: Кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: аквамарин, аметист, молочный опал.

За какую часть тела отвечает: органы чувств.

Болезни дня: нельзя напрягать глаза – долго работать за компьютером или читать при слабом освещении.

Афоризм дня: "Тот, от кого к другим исходит зло, увидит: все назад к нему пришло" (Алишер Навои).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: не самое удачное время для заключения брака – могут возникнуть препятствия в виде "подводных камней".

Магия и мистика дня: день подходит для так называемой "женской" магии: можно делать привороты и читать заговоры на любовь и дружбу.

Табу дня: нельзя ничего ломать, даже если речь идет о ненужных вещах.

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