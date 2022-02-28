Астрологічний прогноз на 28 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день чистої та світлої енергетики, яку необхідно берегти за будь-яких обставин. Життєві обставини можуть складатися не найкращим чином, але в жодному разі не можна піддаватися відчаю та паніці – позитивне мислення не лише дозволить набути душевної рівноваги, а й позитивно вплине на ситуацію.

Символ дня: Латаття.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: аквамарин, аметист, молочний опал.

За яку частину тіла відповідає: органи чуття.

Хвороби дня: не можна напружувати очі - довго працювати за комп'ютером або читати за слабкого освітлення.

Афоризм дня: "Той, від кого до інших виходить зло, побачить: все назад до нього прийшло" (Алішер Навої).

Геометричні фігури дня: хвилясті лінії.

Шлюб і стосунки дня: не найвдаліший час для укладення шлюбу – можуть виникнути перешкоди у вигляді "підводного каміння".

Магія і містика дня: день підходить для так званої "жіночої" магії: можна робити привороти та читати замовляння на кохання та дружбу.

Табу дня: не можна нічого ламати, навіть якщо йдеться про непотрібні речі.

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