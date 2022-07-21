Лукашенко заявив, що саме зараз можна завершити війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре вирішив пороздавати свої "цінні" поради Україні. Він заявив, що саме зараз "особливий момент", коли можна завершити війну на "прийнятних умовах".

Однак для цього Україна має сісти за стіл переговорів з країною-терористкою РФ та пообіцяти їй ніколи не погрожувати, заявив "бульбофюрер".

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

"Все залежить від України. Зараз особливість момента в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних для України умовах, але їй ніхто не дасть закінчити війну. Вона повинна сісти за стіл переговорів і погодитися, що вона не буде ніколи погрожувати Росії, і не буде мати на території України те озброєння, яке буде загрожувати РФ. Це головне, а "денацифікація" - це філософія", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь розповів, чи дотиснув Путін Лукашенка. За його словами, наразі російсько-білоруське угруповання на кордоні з Україною не створене. Самусь впевнений, що білоруський диктатор розуміє наслідки вступу у війну проти України на боці РФ.

Михайло Самусь: як HIMARS змінюють війну, ракетному терору кінця не видно, що робитиме Лукашенко

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