Нагадали, що не можна знімати і публікувати у соціальних мережах будь-які фото чи відео, пов'язані із повітряними цілями ворога.

Львівщину попередили про загрозу ракетного удару.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

"Жителі Львівщини, загроза ракетного удару триває. Залишайтесь в укритті або у приміщенні, де діє правило «двох стін»", - написав він в своєму телеграм-каналі.

Також він нагадав, що не варто знімати і публікувати у соціальних мережах будь-які фото чи відео, пов'язані із повітряними цілями ворога. "Краще допоможіть силам ППО та поінформуйте про те, що бачили за допомогою чат-бота у телеграмі «Шось летить». Це розробка Львівської обласної державної адміністрації та IT-фахівців. Про всяк випадок перевірте на мапі, де поруч з вами є "Пункти незламності" (https://nezlamnist.gov.ua/)", - порадив він.

Водночас наголосив, "зберігайте спокій та пам'ятайте, що нас захищає найсміливіша армія світу".

Раніше стало відомо, що у низці областей були збиті ворожі ракети. Це спільна роботи ППО і авіації.

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