Напомнили, что нельзя снимать и публиковать в социальных сетях какие-либо фото или видео, связанные с воздушными целями врага.
Львовщину предупредили об угрозе ракетного удара.
Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.
"Жители Львовщины, угроза ракетного удара продолжается. Оставайтесь в укрытии или в помещении, где действует правило двух стен", — написал он в своем телеграм-канале.
Также он напомнил, что не стоит снимать и публиковать в социальных сетях какие-либо фото или видео, связанные с воздушными целями врага. "Лучше помогите силам ПВО и проинформируйте о том, что видели, с помощью чат-бота в телеграме «Что-то летит». Это разработка Львовской областной государственной администрации и IT-специалистов. На всякий случай проверьте на карте, где рядом с вами есть "Пункты незламности" ( https://nezlamnist.gov.ua/)", — посоветовал он.
В то же он время подчеркнул, "сохраняйте спокойствие и помните, что нас защищает самая смелая армия мира".
Ранее стало известно, что в ряде областей были сбиты вражеские ракеты. Это совместная работа ПВО и авиации.
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