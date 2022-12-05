Напомнили, что нельзя снимать и публиковать в социальных сетях какие-либо фото или видео, связанные с воздушными целями врага.

Львовщину предупредили об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.

"Жители Львовщины, угроза ракетного удара продолжается. Оставайтесь в укрытии или в помещении, где действует правило двух стен", — написал он в своем телеграм-канале.

Также он напомнил, что не стоит снимать и публиковать в социальных сетях какие-либо фото или видео, связанные с воздушными целями врага. "Лучше помогите силам ПВО и проинформируйте о том, что видели, с помощью чат-бота в телеграме «Что-то летит». Это разработка Львовской областной государственной администрации и IT-специалистов. На всякий случай проверьте на карте, где рядом с вами есть "Пункты незламности" ( https://nezlamnist.gov.ua/)", — посоветовал он.

В то же он время подчеркнул, "сохраняйте спокойствие и помните, что нас защищает самая смелая армия мира".

Ранее стало известно, что в ряде областей были сбиты вражеские ракеты. Это совместная работа ПВО и авиации.

Читайте также:

В небе над Киевщиной сбили вражескую ракету

Евро дорожает, доллар – без изменений: курс валют на 5 декабря в обменниках

В "Укрзализныце" сообщили, как будут курсировать поезда в случае атаки РФ