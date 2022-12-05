В Запорожье раздалось несколько взрывов

Часть взрывов, которые слышали жители Запорожья – это эхо вражеских прилетов в пригороде.
В понедельник, 5 декабря, во время массированного ракетного удара со стороны государства-агрессора в Запорожье прозвучало несколько взрывов.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, часть взрывов, которые слышали жители Запорожья – это эхо вражеских прилетов в пригороде.
"Еще часть – удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту!" – сообщил Куртев.
Секретарь Запорожского горсовета предупредил о вероятности повторной атаки.
"Берегите себя и находитесь в безопасных местах", — обратился он к жителям города.
Напомним, 5 декабря российские оккупанты снова совершили массированную ракетную атаку по городам Украины, во многих областях успешно сработала украинская ПВО.
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