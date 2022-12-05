У Запоріжжі пролунало декілька вибухів

Частина вибухів, які чули мешканці Запоріжжя - це відлуння ворожих прильотів у передмісті.

У понеділок, 5 грудня, під час масованого ракетного удару з боку держави-агресорки у місті Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, частина вибухів, які чули мешканці Запоріжжя - це відлуння ворожих прильотів у передмісті.

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"Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист!" - повідомив Куртєв.

Секретар Запорізької міськради попередив про ймовірність повторної атаки.

“Бережіть себе та знаходьтеся у безпечних місцях”, - звернувся він до мешканців міста.

Нагадаємо, 5 грудня російські окупанти знову здійснили масовану ракетну атаку по містах України, в багатьох областях успішно спрацювала українська ППО.

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