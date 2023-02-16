"Міксована атака": у ЗСУ розповіли про нічний удар по Україні 

У ніч проти 16 лютого Росія "міксовано" атакувала Україну. Окупанти випустили ракети з моря, залучили стратегічну авіацію та дрони.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, Росія випустила по Україні всі вісім ракет "Калібр", які тримала в Чорному морі.

"ППО південного напрямку спрацювала на відмінно ‒ збиті всі вісім ракет: шість над Миколаївщиною, дві над Херсонщиною. На жаль, в купі з цим ворог використав й інші способи ураження. Це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації. Знаємо, що є влучання у Львівській області", ‒ зазначила Гуменюк.

Вночі 16 лютого Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. По всій країні було оголошено повітряну тривогу, а в низці областей було зафіксовано роботу протиповітряної оборони. Telegram-канали писали про роботу ППО в Одеській, Миколаївській, Львівській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях.

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