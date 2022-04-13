На Чернігівщині будівельники ремонтують зруйновані мости: де проводяться роботи

На Чернігівщині будівельники ремонтують зруйновані мости: де проводяться роботи

Поряд із зруйнованими переправами будують тимчасові проїзди.

На Чернігівщині будівельники продовжують ремонтувати зруйновані російськими окупантами мости.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Роботи ведуться біля селищ Смолін та Киселівка. Там, поряд із зруйнованими переправами, будують тимчасові проїзди. Працює 11 одиниць техніки.

“На трасі М-01 Київ – Чернігів розпочато генеральне прибирання. Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею. Очищено вже 8 кілометрів. Працюємо далі”, - наголосив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що мешканців селища на Дніпропетровщині просять не виходити на вулицю.

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