На Луганщині українські військові посадили ворожі безпілотники

За останні два дні фахівці посадили два літальні апарати.
Українські фахівці радіоелектронної боротьби посадили на Луганщині безпілотний літак "Орлан-10".
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.
Як стало відомо, 7 квітня 24 ОМБр ім. короля Данила успішно посадила безпілотник "Орлан-10". Вже сьогодні, 8 квітня, спеціалісти спустили на землю сучасну модель безпілотника.
“Орлан-30” посаджена українськими захисниками”, - наголосили в Сухопутних військах ЗСУ.
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