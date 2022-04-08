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На Луганщині українські військові посадили ворожі безпілотники

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На Луганщині українські військові посадили ворожі безпілотники

facebook.com/Сухопутні війська України

За останні два дні фахівці посадили два літальні апарати.

Українські фахівці радіоелектронної боротьби посадили на Луганщині безпілотний літак "Орлан-10".

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Як стало відомо, 7 квітня 24 ОМБр ім. короля Данила успішно посадила безпілотник "Орлан-10". Вже сьогодні, 8 квітня, спеціалісти спустили на землю сучасну модель безпілотника.

“Орлан-30” посаджена українськими захисниками”, - наголосили в Сухопутних військах ЗСУ.

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