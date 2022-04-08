На Слобожанському напрямку ворог продовжив блокувати Харків - Генштаб

Окупанти обстрілюють житлові квартали з використанням артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків.

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Ворог здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 квітня.

Крім того, на Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують вести бойові дії в районі Олександрівки, однак успіху не досягли.

Нагадаємо, підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ від 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

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